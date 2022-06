LAS VEGAS e MILANO, 6 giugno 2022 /PRNewswire/ -- Vection Technologies collabora con Webex by Cisco per introdurre nuove modalità per rendere i contenuti dei meeting immersivi e dare vita ai propri prodotti, rivoluzionando i tradizionali strumenti di lavoro ibridi.

Le nuove forme di lavoro ibrido richiedono ad aziende ed imprese di disporre di strumenti capaci di potenziare la collaborazione a distanza, rendendo le riunioni online più naturali e intuitive. La combinazione delle capacità di creazione di mondi virtuali di Vection Technologies e degli strumenti di collaborazione di Webex by Cisco riunisce il meglio delle due realtà, rendendo possibile la creazione di strumenti di collaborazione immersivi, di nuova generazione per la forza lavoro del futuro.

Il Framework di Webex Embedded Apps espande così i Webex meeting nel metaverso, attraverso questa integrazione, unica nel suo genere. Ciò significa che gli utenti possono ora interagire con i partecipanti alle riunioni in un modo completamente nuovo, dando vita ai propri contenuti, con un solo clic all'interno di Webex.

Guarda il video: https://youtu.be/g5B428myNVw

Webex by Cisco è leader di mercato nelle soluzioni di videoconferenza e collaborazione aziendale. Vection Technologies è leading provider di soluzioni 3D e di realtà virtuale (VR) per le aziende.

La nuova soluzione per Webex sarà disponibile in anteprima al Cisco Live! di Las Vegas dal 12 al 16 giugno, allo stand CL11-K, all'interno del Collaboration Village.

Registrati subito qui: https://www.ciscolive.com/global.html?zid=pp

Informazioni su Vection TechnologiesVection Technologies è una società tecnologica internazionale in forte crescita.

Vection Technologies aiuta le imprese a trasformare i propri processi produttivi sfruttando i dati 3D attraverso potenti interfacce di extended reality (XR), promuovendo così la collaborazione e l'apprendimento, aumentando le vendite e molto altro.

Vection Technologies è quotata all'Australian Securities Exchange (ASX) con il ticker code VR1.

Per maggiori informazioni: www.vection-technologies.com