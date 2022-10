(Adnkronos) - Gravina in Puglia, 13 ottobre 2022. La Pro Loco UNPLI Gravina vi invita a vivere una meravigliosa giornata nella Città di Gravina in Puglia e lo fa con “GRAVINA SI RACCONTA 2° Edizione”. Un viaggio che conduce ad un incontro tra una comunità ospitante ed il visitatore e assaporare le tracce di un passato mai dimenticato, fatto di luoghi, di storie, di testimonianze e di racconti. Vi faremo conoscere i luoghi simbolo della nostra Città. “GRAVINA SI RACCONTA 2° Edizione” è visite guidate; è ammirare la “Nobile Gravina” che si erge maestosa ed imponente; è attraversare il Ponte viadotto-acquedotto diventato famoso in tutto il mondo grazie all’ultimo film di James Bond, ‘No time to die’; è scoprire per la prima volta la magia ed i “misteri” di una Gravina oscura; è ammirare la maestosità della Fondazione “E.P. Santomasi”; è partecipare il 19 e 20 novembre alla nostra Sagra del Fungo; è vivere il Bosco SIC Difesa Grande; è vivere la magia del Natale tra gli enclaustri rupestri; è degustare i nostri prodotti tipici. “GRAVINA SI RACCONTA 2° Edizione” è la proposta progettuale relativa all’Avviso anno 2022 per l’erogazione di contributi alle Associazioni Turistiche Pro Loco, approvata e ammessa a finanziamento dalla Regione Puglia. La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione al numero di cel: ‎+39 377.3251060 o alla e-mail:proloco.gravina@hotmail.it. Nel Calendario Eventi pubblicato sul sito https://www.prolocogravina.it/ o sulla nostra pagina Facebook troverete tutte le informazioni circa la modalità di partecipazione, i consigli utili e orari per regalarvi una piacevole giornata a Gravina in Puglia. Da ottobre fino a gennaio visitare Gravina sarà una piacevole scoperta.

Contatti: https://www.prolocogravina.it/