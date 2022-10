-per la sua invenzione dell'orologio a reticolo ottico che perderebbe meno di 1 secondo se utilizzato per 30 miliardi di anni-

TOKYO, 5 ottobre 2022 /PRNewswire/-- Honda Foundation, la fondazione di pubblico interesse fondata da Soichiro Honda e dal fratello minore Benjiro e attualmente guidata dal presidente Hiroto Ishida, è lieta di annunciare che il Premio Honda 2022 sarà assegnato al dott. Hidetoshi Katori, professore della Graduate School of Engineering, Università di Tokyo (Chief Scientist e Team Leader, RIKEN), per aver inventato un orologio a reticolo ottico 1.000 volte più preciso degli orologi atomici tradizionali.

Il Premio Honda, istituito nel 1980 e assegnato annualmente, è un premio internazionale che riconosce il lavoro di individui o gruppi che generano nuove conoscenze che guideranno la prossima generazione dal punto di vista dell'ecotecnologia (1). Il dott. Katori nel 2001 inventò un nuovo orologio atomico ottico che utilizza un gran numero di atomi intrappolati in un reticolo ottico che fornisce uno standard di tempo e frequenza ad altissima precisione. A differenza dell'orologio atomico al cesio (2) che è in grado di misurare il Tempo Atomico Internazionale con 15 cifre decimali (3), si prevede che l'orologio atomico ottico consenta una precisione a 18 cifre decimali impiegando transizioni ottiche che hanno una frequenza decine di migliaia di volte superiore a quella del microonde. Con questa precisione, la perdita di un secondo verrà raggiunta solo dopo 30 miliardi di anni.

Questa precisione consente alla geodesia relativistica di misurare una differenza di altezza di un centimetro sulla Terra, grazie all'effetto relativistico che fa scorrere lentamente il tempo in un forte campo gravitazionale.

L'origine dell'ecotecnologia è nelle parole di Soichiro Honda: "Soddisfare le persone con la tecnologia". Si prevede che il miglioramento della precisione di un secondo avrà un impatto incommensurabile sull'umanità. Il premio sarà assegnato al dott. Katori per questa rivoluzionaria invenzione, che merita il massimo riconoscimento.

(1)Ecotecnologia: un neologismo che combina l'immagine del mondo naturale (ecologia), compresa la civiltà nel suo complesso, e la tecnologia. Sostenuta da Honda Foundation nel 1979, ricerca nuovi concetti tecnologici necessari alla società umana per favorire la coesistenza tra uomo e tecnologia.

(2)Orologio atomico al cesio: un orologio atomico che utilizza l'atomo di cesio 133. Gli orologi atomici si basano sulla proprietà degli atomi di emettere e assorbire onde elettromagnetiche a una determinata frequenza. La durata dell'oscillazione delle onde elettromagnetiche di 9.192.631.770 volte, generata dalla transizione del cesio, definisce un secondo ed è stata utilizzata per mantenere il Tempo Atomico Internazionale dalla 13a Conferenza Generale dei Pesi e delle Misure nel 1967. Gli orologi al cesio sono così precisi che la perdita di un secondo verrà raggiunta solo dopo 60 milioni di anni.

(3)Misurazione del Tempo Atomico Internazionale con 15 cifre decimali: con frazionaria un'accuratezza di 1 parte su 10 alla 15a potenza.

