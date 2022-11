(Adnkronos) - Nello studio di medicina estetica della dott.ssa Annalisa Visicchio si affrontano i problemi estetici con un approccio medico finalizzato ad individuare la diagnosi ed a stabilire le terapie più appropriate

Bari, 14 novembre 2022. Oggi la cura della persona rappresenta una esigenza non più limitata a poche persone, ma estesa a chiunque ci tiene al proprio aspetto, senza attendere che i segni del tempo evidenzino un inevitabile processo di invecchiamento. In questo contesto opera a Bari il Centro di Medicina Estetica della dottoressa Annalisa Visicchio dove – senza fare ricorso al bisturi – si curano inestetismi e si svolge prevenzione nei confronti dei fenomeni dell’invecchiamento.

Proprio l’attenzione nei confronti del proprio aspetto estetico è in forte crescita e riguarda chiunque abbia superato i 40 anni. A fronte di una diversa condizione di vita che rende, ad esempio, un sessantenne pienamente attivo, i segni dell’invecchiamento sono evidenti e quindi richiedono interventi che possano costituire dei rimedi efficaci.

La medicina estetica è un sicuro punto di riferimento sia per chi presenta degli inestetismi, ma anche per chi è apparentemente in perfetta forma. La prevenzione, insomma, può consentire il pieno successo di qualsiasi terapia in campo estetico.

Ovviamente non tutti i desideri dei pazienti sono realizzabili, ma è evidente che il punto di partenza resta quello di ottenere un aspetto gradevole, partendo dall’età effettiva e quindi senza sperare di ottenere miracoli da terapie e interventi chirurgici.

Una delle cose che bisogna assolutamente evitare in campo estetico è il fenomeno del “fai da te”. Ogni pelle ha bisogno di essere esaminata per individuare i prodotti più adatti. Ecco perché occorre un approccio medico per individuare la diagnosi e stabilire le terapia più appropriate.

E’ il caso di dire, insomma, che non esiste un’età per la medicina estetica, ma esiste una medicina estetica per ogni età. Ed è proprio questo alla base del successo che riscontra la dottoressa Visicchio, a cui sta a cuore la necessità di far stare bene chi decide di prendersi cura di se stesso, senza scelte avventate e partendo da diagnosi di carattere medico.

