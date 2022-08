(Adnkronos) - La società romana accompagna connazionali intenzionati ad investire in immobili a Londra

Roma, 26/08/2022 - Sempre più persone sono interessate ad effettuare investimenti immobiliari, non necessariamente nel proprio paese d’origine. In Italia, per esempio, cresce l’interesse verso in Regno Unito e in particolare per la capitale Londra. “Investire in un paese straniero, chiaramente, non è cosa semplice né priva di rischi, ma affidandosi a professionisti esperti è possibile fare ottimi affari” spiega Alessandro Vox, tra i titolari di Three Eyes Consulting, studio professionale che ha ricevuto l’incarico di advisor da ‘The Scrutton Group’, organizzazione attiva nello sviluppo di operazioni immobiliari nell’area di Londra.

Sebbene il mercato inglese attragga l’interesse degli investitori italiani, soprattutto grazie al forte dinamismo economico e quindi alle opportunità a livello lavorativo che è in grado di fornire, è importante tenere a mente che oggi per orientarvisi con successo è fondamentale avere competenze specifiche in materia. “La Brexit, l’aumento dei prezzi, le evoluzioni dell’economia nazionale e altri fattori – sottolinea l’avvocato Marco Callori, tra i soci fondatori di Three Eyes Consulting – hanno un peso importante su tutti gli aspetti che riguardano il soggiorno di cittadini stranieri, a partire dall’acquisto di un immobile”. Da qui il valore aggiunto, tanto per gli inglesi interessati a vendere quanto per gli italiani decisi ad investire, dell’intervento di un soggetto capace di conciliare gli interessi di entrambi.

L’incarico affidato a Three Eyes Consulting prevede proprio la gestione dei rapporti fra il gruppo inglese ed investitori italiani ed europei per l’organizzazione di un’attività di investimento sia in progetti su strutture già costruite, quindi capaci di generare subito un reddito, sia in progetti di sviluppo immobiliare civile e commerciale, che prevedono la realizzazione di nuovi edifici. “Il nostro contributo riguarda diversi ambiti - aggiunge Vox - Ci occupiamo della valutazione delle variabili che possono influire sul progetto e di individuare l’investimento più adatto alla singola tipologia di investitore. E ci facciamo carico della gestione di tutte le procedure amministrative e societarie, che dopo la Brexit risultano più complesse”. Una garanzia importante, quindi, per chi desidera investire i propri risparmi in maniera consapevole e sicura.

