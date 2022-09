(Como, 15/9/22) - L’azienda lombarda presenta il servizio di window cleaning, un nuovo sistema di lavaggio vetri anche in quota che non va a impattare sull’ambiente e che fa risparmiare energia elettrica e denaro.

Como, 15 settembre 2022. L’aspetto esterno di un’azienda o di un’impresa commerciale è un biglietto da visita importante che indica cura per la struttura e per chi vi opera e rispetto per i clienti o, al contrario, può essere indice di trascuratezza e negligenza.

«In Italia non si contano le vetrine e le vetrate di attività commerciali, aziende e uffici sporche di fuliggine e polvere accumulate nel tempo e non rimosse adeguatamente: la scelta dell’impresa di pulizia a cui affidare la cura degli ambienti lavorativi è fondamentale, ma quando si parla di superfici esterne in vetro è facile ignorare il problema, anche perché i metodi di pulizia tradizionali sono spesso dispendiosi e inquinanti e a volte non risultano così efficaci e duraturi», esordisce Christian Villa, responsabile commerciale di VP Cleaning Services, impresa specializzata nei trattamenti professionali di pulizia e sanificazione degli ambienti lavorativi, che opera nelle zone di Bergamo, Como, Monza e Brianza. L’azienda, per ovviare al problema del lavaggio delle vetrine e delle grandi vetrate, ha da poco presentato una novità, una prestazione che in Italia è ancora poco conosciuta: «Da qualche mese – spiega Villa – abbiamo introdotto tra i nostri servizi di pulizia anche quello di window cleaning, ispirandoci proprio ai “pulitori di vetri” tanto diffusi nei Paesi del nord Europa, Inghilterra e Germania in primis. Si tratta di un metodo innovativo e molto efficace che permette di lavare perfettamente le superfici verticali quali vetrine, ampie finestre e vetrate».

I protagonisti di questa pulizia profonda sono due: acqua e strumenti dedicati.

«Ciò che contraddistingue questo metodo dal lavaggio tradizionale – continua Villa - è l’utilizzo di acqua perfettamente pura che viene demineralizzata da un’apparecchiatura che la decalcifica attraverso un filtro e che non è alimentata da energia elettrica. Il lavaggio della vetrina avviene quindi con acqua senza alcuna impurità, addizionata solo con detergenti specifici ed ecologici. Il risultato: una vetrina brillante e con una lucentezza estrema… ma non solo, il vetro trattato in questo modo rimane anche pulito più a lungo perché polvere o pioggia scivolano sulla superficie non lasciando macchie o aloni».

La rimozione di pulviscolo e di sporcizia dalle grandi vetrate è eseguita utilizzando sempre acqua purificata con l’ausilio di attrezzature particolari: «Per la pulizia di vetrate di showroom, centri commerciali, aziende o concessionarie di auto siamo in grado di raggiungere anche i 15/16 metri di altezza grazie all’utilizzo di apposite e lunghe aste in fibra di carbonio recanti all’estremità speciali spazzole in gomma. Questo è il trattamento ideale per arrivare nei punti più alti o che sono inaccessibili con le normali piattaforme: la tipologia dell’attrezzo usato permette di raggiungere agilmente anche pannelli solari e moduli fotovoltaici. Anche in questo caso i vantaggi sono evidenti: l’utilizzo dell’acqua purificata consente di ridurre notevolmente l’uso di detergenti, la macchina che decalcifica, non essendo collegata ad alcuna presa di corrente, non consuma energia elettrica e questo comporta un risparmio in bolletta per il cliente e, altra cosa molto importante, grazie alle prolunghe non c’è la necessità di noleggiare costose e ingombranti piattaforme aeree. Con un ulteriore contenimento dei costi per il cliente».

Un servizio innovativo, quindi, che non solo garantisce una pulizia accurata e duratura, ma porta anche notevoli benefici economici alle aziende: «Da quando l’abbiamo introdotto - conclude Villa - abbiamo registrato la piena soddisfazione dei clienti e ci viene riconosciuto un lavoro fatto a regola d’arte. Questo per noi è un punto d’orgoglio perché da sempre i nostri sforzi e i nostri investimenti sono tesi ad offrire interventi sempre più accurati dove l’attenzione ai bisogni della clientela e il rispetto degli spazi e della privacy altrui sono prioritari e fanno la vera differenza».

