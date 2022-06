SHENZHEN, Cina, 2 giugno 2022 /PRNewswire/- - Winner Medical Co. Ltd. (300888.SZ; "Winners Medical" e "l'Azienda"), uno dei principali produttori di articoli chirurgici e per la cura delle ferite monouso, ha annunciato il 18 maggio l'intenzione di acquisire la quota di maggioranza (65,55%) in Hunan Pingan Medical Device Technology Co. Ltd. ("Pingan Medical") per 652 milioni di CNY (97,3 milioni di USD), in linea con il continuo ampliamento della propria gamma di forniture mediche monouso.

Una volta concluso l'accordo, Winner Medical deterrà complessivamente il 68,7% di Pingan Medical per un totale di 752 milioni di CNY (112,3 milioni di USD).

L'Azienda ha intrapreso questa iniziativa in un momento in cui cerca di fare incursione nel settore dei prodotti per iniezione al fine di diversificare la sua offerta oltre ai beni di consumo, in linea con la sua strategia di fornire soluzioni mediche monouso complete.

Fondata nel 2010, Pingan Medical produce principalmente dispositivi medici monouso, tra cui siringhe, set per infusione e provette per la raccolta del sangue. Nel 2021, Pingan Medical ha registrato ricavi per 360 milioni di CNY (53,7 milioni di USD) e un utile netto di 85 milioni di CNY (12,7 milioni di USD).

L'acquisizione sfrutterà i punti di forza di entrambe le aziende e contribuirà a colmare le lacune nell'offerta di prodotti per iniezione monouso di Winners Medical, consentendole di espandersi in nuovi segmenti verticali del settore medico e di raggiungere il suo obiettivo di diventare uno dei principali fornitori per il mercato nazionale.

In particolare, l'Azienda prevede di lanciare set medici che comprendono i prodotti con ago forniti da Pingan Medical e quelli per la cura delle ferite di Winners Medical, fornendo soluzioni personalizzate complete per ospedali e grandi centri medici.

Nel frattempo, Winner Medical, con le sue capacità di ricerca e sviluppo leader del settore, aiuterà Pingan Medical a sviluppare soluzioni per dispositivi medici e a costruire impianti di produzione intelligenti.

Per stimolare la crescita sulla base del nuovo accordo, Winners Medical ha sottoscritto una nota di investimento con il governo locale della contea di Li nella provincia dello Hunan, dove ha sede Pingan Medical, per la costruzione di linee di produzione di apparecchiature mediche, magazzini intelligenti e strutture di ricerca e sviluppo.

L'accordo segue l'acquisizione da parte di Winner Medical, avvenuta l'11 aprile scorso, del produttore di medicazioni per ferite Zhejiang Long Medical Technology Co. Ltd. ("Longterm Medical") nell'ambito della sua strategia di espansione per rimanere competitiva nel settore delle medicazioni per ferite di fascia alta. L'Azienda ha inoltre creato un team dedicato per promuovere i suoi prodotti per la medicazione delle ferite, poiché il mercato per tali forniture mediche è ancora agli albori in Cina.

Fondata nel 1991, Winner Medical si è sempre impegnata a offrire medicazioni di qualità a base di cotone e prodotti monouso, e continuerà a portare avanti la sua strategia per diversificare la sua gamma di prodotti e incentivare i consumi. Sul fronte della produzione, l'Azienda mira ad espandersi verso nuovi segmenti verticali del settore medico attraverso acquisizioni, mentre sul fronte dei consumi prevede di migliorare le vendite attraverso la digitalizzazione e di eliminare gradualmente i prodotti meno popolari.

A tal fine, l'Azienda ha compiuto progressi significativi nella digitalizzazione delle proprie operazioni. Winner Medical è online su diverse piattaforme di e-commerce e ha digitalizzato il magazzino, sia online che offline, e la gestione degli ordini.

