WISeKey e l'Esercitosvizzerofirmano un accordo di collaborazione per lo sviluppo di attivitàspaziali con la tecnologiadeipicosatelliti in orbitabassa WISeSAT/Fossa

Ginevra, Berna - 13 ottobre 2022: WISeKey International Holding Ltd (“WISeKey “) (SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY), azienda leader a livello mondiale nel settore della cybersecurity, della blockchain e delle piattaforme IoT, ha annunciato oggi una partnership con l'Esercito svizzero nel settore spaziale. Questa partnership tra WISeKey e l'Esercito svizzero mira a porre le basi per lo sviluppo di nuove capacità nel campo della sicurezza dei dati, dell'interconnessione di oggetti o dei collegamenti di comunicazione basati su una costellazione di piccoli satelliti in orbita bassa.Dal 2021 WISeKey collabora con FOSSA Systems, azienda aerospaziale leader nello sviluppo di picosatelliti per comunicazioni IoT, con l'obiettivo di costruire WISeSaT.satellite, un satellite FOSSASAT-2E dotato di una robusta sicurezza IoT e progettato per ridurre ulteriormente i costi dei satelliti. A oggi, con la collaborazione di FOSSA System, WISeKey ha lanciato 13 picosatelliti in orbita bassa nel corso della missione SpaceX Transporter Rideshare 3 e prevede di creare una costellazione di 88 ulteriori satelliti in orbita bassa entro la fine del 2024. Grazie a WISeSAT, la sua nuovissima offerta di connettività IoT sicura via satellite, WISeKey offre la piattaforma satellitare, i servizi di lancio, di integrazione, di stazione di terra e tutti i componenti e l'architettura di sicurezza, come parte di una soluzione SaaS chiavi in mano per una connettività IoT sicura e a bassa potenza basata nello spazio.

Questo nuovo servizio offerto da WISeKey riduce la complessità e il costo del collegamento di comunicazione per il cliente finale e mette i vantaggi della tecnologia spaziale e della sicurezza integrata alla portata di ogni azienda IoT. La miniaturizzazione consente di ridurre i costi a un livello tale da rendere l'offerta WISeSAT una soluzione competitiva anche rispetto alla connettività tradizionale di terra come le reti NBIoT. In questo modo, qualsiasi azienda può permettersi l'uso di questi satelliti dedicati per fornire connettività a ecosistemi di qualsiasi dimensione.

"Siamo orgogliosi di collaborare con le Forze Armate svizzere nel settore spaziale", ha dichiarato Carlos Moreira, fondatore e CEO di WISeKey.

"Il nostro obiettivo è garantire alla Svizzera uno sviluppo concreto in questo settore tecnologico all'avanguardia, per fornire alle aziende svizzere servizi di cybersecurity e di integrità dei dati in questo settore", ha dichiarato Pierre Maudet, Chief Digital Transformation Officer di WISeKey.

I satelliti, i nodi e i sensori sono tutti caratterizzati da una sicurezza hardware by design, che incorpora un componente sicuro VaultIC® 4XX, fornisce la certificazione FIPS 140-2 di livello 3 e Common Criteria EAL 5+. Il componente sicuro, dotato di un'identità "trusted" utilizzando VaultITrust di WISeKey per proteggere i servizi di provisioning, consente l'autenticazione del sensore e la crittografia dei dati nell'ambito di un'architettura di sicurezza basata su PKI. Inoltre, i servizi di gestione del ciclo di vita dei certificati (INeS) di WISeKey possono fornire l'interfaccia utente e le funzioni di automazione per gestire l'onboarding, la messa in servizio e la gestione del ciclo di vita dei dispositivi e dei sensori. Questa suite completa di servizi, dal dispositivo al cloud, all'avanguardia nell'architettura di sicurezza IoT, è attualmente disponibile presso WISeKey solo come soluzione verticale unica e indipendente.

WISeKey (NASDAQ: WKEY/SIX Swiss Exchange: WIHN) è un'azienda leader nelle piattaforme di cybersecurity globali attualmente impegnata nell'implementazione di ecosistemi di identità digitale su larga scala per persone e oggetti, rispettando l'essere umano quale soggetto centrale nel mondo virtuale di Internet. Lo stack tecnologico IoT di WISeKey comprende una serie di tecnologie quali semiconduttori, eID, Blockchain, NFT, Post Quantum, picosatelliti e Trust che agiscono senza soluzione di continuità all'interno di una piattaforma che protegge la semplice connessione di oggetti a Internet fino alle applicazioni più complesse che utilizzano questi oggetti connessi, i dati che raccolgono e comunicano e le diverse fasi necessarie per alimentare queste applicazioni.

I semiconduttori WISeKey proteggono l'informatica pervasiva che definisce l'odierna Internet of Everything, l'internet di ogni cosa. L'IoT di WISeKey ha una base di oltre 1,5 miliardi di microchip installati in quasi tutti i settori IoT (auto connesse, città smart, droni, sensori agricoli, sistemi anticontraffazione, NFT, illuminazione intelligente, server, computer, telefoni cellulari, token per criptovalute, ecc.)

La nostra tecnologia, che è "trusted" dal Root of TRust ("Rot") svizzero OISTE/WISeKey, fornisce un'autenticazione e un'identificazione sicure, sia in ambienti fisici che virtuali, per l'Internet of Things. La RoT WISeKey funge da "trust anchor" comune per garantire l'integrità delle transazioni online tra oggetti e tra oggetti e persone. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.wisekey.com.

