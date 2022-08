FamiSafe è l'app per il controllo parentale più affidabile per i genitori che si occupano della dipendenza dallo schermo dei propri figli o di contenuti online inappropriati.

VANCOUVER, Canada, 31 agosto 2022 /PRNewswire/ -- /PRNewswire/ -- I genitori cercano sempre di tenere i propri figli lontani da distrazioni, dipendenze e potenziali rischi dei dispositivi digitali, dove le informazioni sono facilmente accessibili. Progettata per proteggere i bambini di età compresa tra 3 e 18 anni dai pericoli online, FamiSafe V6 consente ai genitori di controllare il tempo trascorso davanti allo schermo, monitorare la localizzazione in tempo reale e rilevare più facilmente contenuti inappropriati sui dispositivi dei bambini con nuove funzionalità, come l'aggiornamento della classificazione dei filtri web e un'interfaccia più chiara.

"L'accesso diretto e l'eccessiva esposizione a Internet potrebbero generare risultati negativi. Tuttavia, tenere lontani i bambini da Internet è impossibile nell'era digitale", ha dichiarato Peak Yu, Product Director di Wondershare FamiSafe. "Si tratta di coltivare abitudini digitali sane. Abbiamo lanciato l'ultima versione di FamiSafe per consentire ai genitori di monitorare ovunque e in tempo reale il tempo trascorso dai bambini davanti allo schermo e le loro attività online".

Gli ultimi aggiornamenti di FamiSafe V6.0 comprendono:

Anche se con questi aggiornamenti FamiSafe offre un'esperienza utente più fluida, i genitori possono anche godere della massima tranquillità grazie alle funzioni già esistenti: bloccare le app per categorie, impostare dei limiti di utilizzo in base agli orari di studio/sonno, ricevere avvisi per messaggi rischiosi, monitorare in tempo reale la posizione GPS e altro ancora.

Dal 23 agosto al 30 settembre, Famisafe lancerà la sfida online #SchoolSafetyMatters per consentire ai genitori di scoprire come tenere lontani i bambini dai potenziali rischi di sicurezza informatica sui siti Web e sui social. I vincitori hanno la possibilità di ottenere una carta Amazon da 500 USD e una licenza di 1 anno gratuita di FamiSafe. Per ulteriori informazioni, visitate https://famisafe.wondershare.com/back-to-school.html.

Compatibilità e prezzo

Wondershare Famisafe è compatibile con Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook e Kindle Fire. I prezzi partono da 60,99 USD all'anno. Per prove e download gratuiti, visitate il sito web https://famisafe.wondershare.com/ o seguiteci su YouTube, Facebook, Twitter e Instagram.

Informazioni su Wondershare

Fondata nel 2003, Wondershare è un leader globale nello sviluppo di software e un pioniere nel campo della creatività digitale. Grazie alla potente tecnologia, le soluzioni che forniamo sono semplici e pratiche. Ecco perché abbiamo la fiducia di milioni di persone in oltre 150 paesi in tutto il mondo. Aiutiamo i nostri utenti a perseguire le loro passioni in modo da poter possiamo costruire un mondo più creativo.

Contatto per i media

Shearer WangWondershareshearerw@wondershare.com

