Wondershare, leader globale nel campo dei software creativi, ha lanciato la campagna #LevelUpAndShare per fornire ai creator strumenti creativi, ispirazioni e una community che li aiutino a monetizzare i propri talenti.

VANCOUVER, BC, 25 agosto 2022 /PRNewswire/- - Data la rapida crescita della Creator Economy a partire dal 2020, Wondershare si impegna per far sì che sempre più creator principianti e di livello intermedio in tutto il mondo restino al passo con un mercato estremamente dinamico. Dal 20 maggio al 18 agosto, Wondershare ha lanciato la campagna #LevelUpandShare per consentire ai creator di scoprire idee, procurarsi strumenti, condividere creazioni e ottenere premi attraverso sfide creative.

"Con l'ascesa delle piattaforme software di nuova generazione, il potenziale di contenuti creativi è illimitato", ha dichiarato Shaan Jahagirdar, Chief Design Officer di Wondershare. "La parte migliore è che queste nuove piattaforme permettono ai creator di essere indipendenti e imprenditoriali".

Un percorso creativo può essere difficoltoso sin dall'inizio, soprattutto quando ci si confronta con dei blocchi creativi. Per aiutare i creator a compiere la prima mossa, Wondershare ha lanciato la sfida online #LevelUpAndShare. Insieme alla pubblicazione di suggerimenti creativi per ispirare i partecipanti, la società di software ha offerto strumenti creativi di facile utilizzo ma professionali, permettendo ai creator di ogni livello di dare facilmente vita alla propria immaginazione. Questi strumenti includono il video editor di punta, Filmora, i video editor per dispositivi mobili, FilmoraGo e Videap, la libreria di effetti video, Filmstock, il presentatore su schermo, DemoCreator, il kit di strumenti video tutto incluso, Media.io e Anireel, lo strumento per produrre video di animazione.

Dal 22 al 25 giugno, Wondershare è stata orgogliosa di partecipare come sponsor al VidCon, la festa globale per i creator digitali, ad Anaheim, California. L'azienda ha presentato lo stand WonderWorld e la Wonder Lounge, ospitando 10.000 creator che si sono cimentati in attività divertenti e hanno testato gli strumenti creativi di Wondershare. Inoltre, i creator in cerca di ulteriori opportunità per monetizzare la propria passione, hanno potuto aderire al Creator Recruitment Program di Wondershare.

"Ci auguriamo che il Creator Recruitment Program possa essere il punto di partenza nel percorso di ogni nuovo creator", ha proseguito Jahagirdar, "in modo che possa condividere le proprie ispirazioni e creare fiducia nella comunità."

Anche dopo la conclusione del VidCon, per mantenere viva la passione dei creator, Wondershare continua a fornire loro una piattaforma per la creazione di contenuti. Dal 30 giugno al 18 agosto, i creator sono stati invitati a produrre un video che mostrasse il loro modo di ricaricarsi con effetti, transizioni, elementi e modelli. Semplicemente condividendo il loro video sui social con l'hashtag #LevelUpAndShare, i creator avrebbero avuto la possibilità di vincere premi come un iPhone 13. Dal momento del lancio, il marchio ha ricevuto oltre 150.000 interazioni sui social media, arrivando a 5 milioni di impression.

È innegabile che la creazione di video sia il futuro dell'era digitale. Se sei pronto a fare il salto, visita https://www.wondershare.it/ e rimani sintonizzato in attesa della prossima campagna online #BacktoSchoolCreation che ti consentirà di creare con gli strumenti creativi di Wondershare.

Informazioni su Wondershare

Fondata nel 2003, Wondershare è un leader globale nello sviluppo di software e un pioniere nel campo della creatività digitale. Grazie alla potente tecnologia, le soluzioni che forniamo sono semplici e pratiche. Ecco perché abbiamo la fiducia di milioni di persone in oltre 150 paesi in tutto il mondo. Aiutiamo i nostri utenti a perseguire le loro passioni in modo da poter costruire un mondo più creativo.

