MILAN, 3 agosto 2022 /PRNewswire/ -- Workday (NASDAQ:WDAY), leader nelle applicazioni cloud aziendali per la finanza e le risorse umane, ha annunciato oggi di essere stata nominata da Gartner, Inc come Leader nel Gartner Magic Quadrant 2022 per le soluzioni Cloud ERP per le Service-Centric Enterprises* per la completezza di visione e per la capacità di esecuzione.

Il sistema di Enterprise Management Cloud di Workday riunisce i principali indicatori finanziari, le risorse umane e i dati operativi all'interno di un sistema adattabile per aiutare a fornire alle organizzazioni incentrate sui servizi informazioni predittive, maggiore agilità ed esperienze coinvolgenti. Workday Financial Management, Workday Human Capital Management (HCM), Workday Adaptive Planning, Workday Accounting Center, Workday Prism Analytics e Workday Spend Management possono integrarsi perfettamente nell'ecosistema tecnologico del cliente per aiutare a trasformare il modo in cui le organizzazioni operano in ambito finanziario, in ambito delle risorse umane e nell'ambito del procurement.

Aiutare i clienti ad accelerare la trasformazioneCon oltre 9.500 clienti in 175 paesi, Workday continua a fornire soluzioni innovative che consentono alle service-centric enterprises di affrontare la trasformazione in un mondo del lavoro in continua evoluzione.

Con Workday, le service-centric enterprises possono:

La capacità di eseguire spinge la soddisfazione del clienteWorkday ha ottenuto un punteggio di soddisfazione dei clienti del 97% (leader nel settore) nel suo ultimo sondaggio sulla soddisfazione dei clienti, motivato dalla capacità di adoperarsi efficacemente per i clienti che affrontano le crescenti sfide dell'attuale situazione globale così instabile. In aggiunta, Gartner® Peer Insights™ documenta la customerexperience tramite recensioni verificate e peer review. Al 1° luglio 2022, le recensioni dei clienti di Workday includono quanto segue:

Commenti alla notizia"Ci rendiamo conto dell'importanza di un copioso flusso di lavoro e di forti capacità di reporting per aumentare l'efficienza dell'organizzazione, oltre all'importanza di avere rapido accesso ai dati chiave per migliorare le prestazioni aziendali," ha dichiarato Duncan Magrath, chief financial officer di Alfa Financial. "Workday consente ai nostri team finanziari e delle risorse umane di snellire i processi precedentemente manuali e dispendiosi in termini di tempo e ci offre una visione globale e in tempo reale della nostra attività."

"Con Workday, disponiamo di un sistema aziendale che ci consente di gestire sia la nostra forza lavoro sia i costi associati alla nostra forza lavoro in un'unica piattaforma," ha affermato Rich Rogers, Chief Information Officer di Prisma Health. "I nostri dipendenti e i nostri collaboratori sono soddisfatti dell'esperienza utente e dei flussi di lavoro semplificati con Workday e il nostro team finanziario ha una visione in tempo reale della nostra attività, il che semplifica la nostra attività di realizzare report e analisi. Combinare la nostra capacità di gestire le nostre finanze, le forniture e le persone in un unico sistema ci aiuta a raggiungere i nostri obiettivi organizzativi per fornire un servizio eccezionale ai nostri pazienti e alle loro famiglie."

"Con Workday, siamo stati in grado di consolidare più sistemi e processi manuali in uno, il che è stato estremamente vantaggioso per la nostra attività," ha affermato Wayne Sisco, vicepresidente esecutivo e chief financial officer di Redstone Federal Credit Union. "Come parte della nostra cultura della responsabilità, Workday ha consentito ai nostri dipendenti di concentrarsi meno sulle transazioni e di dedicare più tempo all'analisi e alla strategia attraverso una maggiore visibilità e un reporting efficace."

"Workday è stata fondata sull'idea che i sistemi aziendali debbano essere completamente interconnessi per fornire la funzionalità e la visibilità di cui le moderne aziende hanno bisogno per avere successo," ha dichiarato Sayan Chakraborty, vicepresidente esecutivo Prodotto e Tecnologia presso Workday. "Siamo orgogliosi di essere stati nominati come Leader nel Cloud ERP per le service-centric enterprises. Riunendo sistemi e dati e aiutando i leader finanziari, degli acquisti e delle risorse umane a supportare le loro organizzazioni, insieme possiamo fornire la trasformazione digitale per un mondo del lavoro in continua evoluzione."

*Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Service-Centric Enterprises, John Van Decker, Denis Torii, Tim Faith, Sam Grinter, Patrick Connaughton, 12 Luglio 2022

Disclaimer Gartner:Gartner non promuove nessun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle nostre pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti di tecnologia di selezionare solo i fornitori con le valutazioni più alte o altre designazioni. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner consistono nelle opinioni dell'organizzazione di ricerca di Gartner e non devono essere interpretate come affermazioni di fatto. Gartner declina ogni garanzia, espressa o implicita, in relazione a questa ricerca, comprese eventuali garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.

I contenuti di Gartner Peer Insights sono costituiti dalle opinioni dei singoli utenti finali sulla base delle proprie esperienze e non devono essere interpretati come dichiarazioni di fatto, né rappresentano le opinioni di Gartner o dei suoi affiliati. Gartner non sostiene alcun fornitore, prodotto o servizio raffigurato in questo contenuto né fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, in relazione a questo contenuto, sulla sua accuratezza o completezza, comprese eventuali garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.

Gartner e Magic Quadrant sono marchi registrati di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale e sono qui utilizzati con autorizzazione. Tutti i diritti riservati.

PEER INSIGHTS è un marchio e un marchio di servizio di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale e sono utilizzati nel presente documento con autorizzazione. Tutti i diritti riservati.

A proposito di WorkdayWorkday è fornitore leader di applicazioni cloud aziendali per la gestione finanziaria e delle risorse umane, che aiuta i clienti ad adattarsi e prosperare in un mondo che cambia. Le applicazioni Workday per la gestione finanziaria, le risorse umane, la pianificazione, la gestione delle spese e l'analisi sono state adottate da migliaia di aziende in tutto il mondo e in tutti i settori, dalle medie imprese a oltre il 50% delle aziende Fortune 500. Per ulteriori informazioni su Workday, visita workday.com.

© 2022. Workday, Inc. Tutti i diritti riservati. Workday e il logo Workday sono marchi registrati di Workday, Inc. Tutti gli altri nomi di marchio e di prodotto sono marchi di fabbrica o marchi registrati dei rispettivi possessori.

Dichiarazioni previsionaliIl presente comunicato stampa contiene dichiarazioni di carattere previsionale comprese, tra le altre cose, dichiarazioni riguardanti i piani, le convinzioni e le aspettative di Workday. Tali dichiarazioni previsionali si basano solo sulle informazioni attualmente disponibili e sulle nostre attuali convinzioni, aspettative e ipotesi. Poiché le dichiarazioni previsionali si riferiscono al futuro, sono soggette a rischi intrinseci, incertezze, ipotesi e cambiamenti in circostanze difficili da prevedere e molte delle quali sono al di fuori del nostro controllo. Se i rischi si materializzano, le ipotesi si rivelano errate o si verificano cambiamenti imprevisti nelle circostanze, i risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente dai risultati impliciti in queste dichiarazioni previsionali e pertanto non si dovrebbe fare affidamento su alcuna dichiarazione previsionale. Sono inclusi, ma non sono limitati a questo elenco, i rischi descritti nei documenti societari depositati presso la Securities and Exchange Commission ("SEC"), compresi il Form 10-Q per il trimestre fiscale terminato il 30 aprile 2022 e le relazioni future che potremmo depositare presso la SEC di volta in volta, che potrebbero determinare una differenza tra i risultati effettivi e le previsioni. Workday non si assume alcun obbligo né intende aggiornare tali dichiarazioni di carattere previsionale successivamente alla data del presente comunicato stampa.

Eventuali servizi, funzionalità o caratteristiche non pubblicati e riportati nel presente documento, nel nostro sito web o su altri comunicati stampa o dichiarazioni di carattere pubblico e non ancora disponibili sono soggetti a modifiche a discrezione di Workday e potrebbero non essere rilasciati come previsto o non rilasciati affatto. I clienti che acquistano i servizi di Workday devono prendere le decisioni di acquisto in base ai servizi, alle caratteristiche e alle funzioni attualmente disponibili.

