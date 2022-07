XIAMEN, Cina, 8 luglio 2022 /PRNewswire/ -- Un report del China Daily:

Nel suo ruolo di città portuale chiave delle rotte via mare della Nuova Via della Seta del XXI secolo, Xiamen, situata nella provincia di Fujian, nella Cina orientale, ha compiuto sforzi immani per espandere e migliorare i corridoi marittimi e aumentare gli scambi economici e commerciali lungo la Via della Seta marittima.

Xiamen riveste rilevanza storica in quanto segna l'inizio della Via della Seta marittima. La città ha il vantaggio della posizione geografica di collegamento tra il nord e il sud, nonché tra l'est e l'ovest, inoltre svolge da tempo un ruolo fondamentale e indispensabile nella strategia di sviluppo del paese.

Favorita da questi esclusivi vantaggi, Xiamen ha attribuito grande importanza all'aumento dell'interconnettività nei Paesi e nelle regioni che appartengono alla Belt and Road Initiative (BRI), con l'obiettivo di costruire una rete di trasporto marittimo, terrestre e aereo comoda ed efficiente per i Paesi e le regioni interessati dalla Nuova Via della Seta. Tutti questi sforzi si sono rivelati efficaci e Xiamen ha consolidato la sua posizione nel settore dei trasporti terrestri-marittimi nell'ambito della BRI.

Nel 2015, la città ha lanciato Cina-Europa Express (Xiamen), che ha contribuito a integrare la Via della Seta marittima del XXI secolo e la Via della Seta, diventando un nuovo motore per la promozione della connettività della BRI.

Alla fine di maggio, 1.147 treni merci Cina-Europa, con un carico del valore di 27,71 miliardi di CNY (4,13 miliardi di USD) sono partiti da Xiamen per l'Europa, stando ai dati ufficiali. Cina-Europa Express (Xiamen) ha aperto tre rotte principali da Xiamen ad Amburgo in Germania, verso l'Asia centrale e la Russia.

Secondo gli operatori del trasporto merci, il servizio ferroviario e marittimo combinato di Xiamen ha movimentato un totale di 2.026 container standard che trasportano merci per un valore superiore a 1 miliardo di CNY.

Le autorità ferroviarie della città hanno inoltre lanciato servizi innovativi e su misura per le imprese locali, come il Treno speciale TPV Display, che consente un trasporto rapido e comodo da Xiamen allo stabilimento TPV in Polonia.

Nel 2018, Xiamen ha lanciato Via della Seta marittima, una nuova piattaforma di agevolazione della logistica, che mira a dare un enorme valore aggiunto alle operazioni di spedizione nella regione orientale ottimizzando le rotte attualmente in uso.

Alla fine del 2021, ben 86 rotte erano entrate a far parte della piattaforma Via della Seta Marittima, collegando 102 porti in 29 Paesi, e la nuova piattaforma logistica ha svolto un ruolo importante nel potenziamento delle reti di trasporto e nella promozione del commercio nei Paesi e nelle regioni interessate dalla BRI.