MUMBAI, India, 20 ottobre 2022 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (PPL) ha annunciato oggi che Yapan Bio ha ampliato le sue capacità con un nuovo impianto di sviluppo dei processi a Genome Valley, Hyderabad, India.

PPL detiene una partecipazione di minoranza strategica in Yapan e commercializza i suoi servizi attraverso Piramal Pharma Solutions (PPS), azienda leader nel settore della produzione farmaceutica conto terzi (CDMO) incentrata sul paziente al servizio del mercato farmaceutico e biotecnologico globale.

Con questa espansione, Yapan ha potenziato la sua capacità di supportare lo sviluppo e la produzione end-to-end di RNA, DNA e prodotti per la terapia genica a partire da plasmidi. L'espansione comprende tre suite a monte (compreso il contenimento previsto per il livello di biosicurezza 2), un laboratorio di sviluppo del processo a valle, un laboratorio di sviluppo analitico e un'infrastruttura di supporto. I nuovi laboratori consentiranno a Yapan di ottimizzare l'utilizzo dell'impianto dove si rispettano le pratiche di buona fabbricazione per supportare la produzione di materiale di sperimentazione clinica per i clienti.

La nuova struttura è stata inaugurata da K.T. Rama Rao, Ministro dell'Amministrazione municipale e dello Sviluppo urbano, dell'Industria e del Commercio e dell'Informatica del Telangana; Nandini Piramal, Presidente di Piramal Pharma Ltd; Harinder S. Sikka, Direttore del Gruppo, Strategic Business, Piramal Enterprises Limited; Atin Tomar e Nirav Desai, fondatori di Yapan Bio. Hanno presenziato all'evento Jayesh Ranjan, IAS, Principal Secretary (IT, E&C), Governo del Telangana, Shakthi Nagappan, Director (LS), Governo del Telangana, e Pachipala Dora Swamy, Touchstone Property Developers Private Limited.

L'onorevole Ministro K.T. Rama Rao ha dichiarato: "Rincuora vedere che Yapan Bio e Piramal Pharma proseguono la loro espansione dalla Genome Valley. Ciò testimonia la forza dell'industria biotecnologica del Telangana. Lo stato del Telangana ha collaborato con il settore per capire come soddisfare al meglio le sue esigenze in costante evoluzione attraverso le nostre politiche e i nostri incentivi. Continueremo a essere un partner per la crescita e ci adopereremo affinché le aziende come Yapan Bio continuino a crescere dal cluster".

Nandini Piramal, Presidente di Piramal Pharma Ltd, ha commentato: "Questa nuova struttura, che fa parte del nostro piano di espansione di 8 milioni di USD per Yapan Bio, rappresenta il primo passo importante nella partnership Piramal/Yapan dal nostro investimento iniziale nel dicembre 2021. È la prova del nostro impegno nei confronti di Yapan e del comparto CDMO per la produzione di biofarmaci, nonché del nostro impegno nei confronti dei pazienti. Con questo investimento, il team Yapan può condurre un maggior numero di progetti rispetto al passato, che porterà allo sviluppo e alla fornitura di altri prodotti innovativi per la valutazione clinica e, in ultima analisi, trattamenti migliori e più rapidi per i pazienti".

Informazioni su Piramal Pharma Ltd.

Piramal Pharma Limited (PPL) offre una gamma di prodotti e servizi differenziati attraverso capacità di manufacturing end-to-end in 15 stabilimenti globali e una rete di distribuzione mondiale in oltre 100 Paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), una Contract Development and Manufacturing Organization integrata, Piramal Critical Care (PCC), un'attività Complex Hospital Generics e l'attività India Consumer Healthcare che vende prodotti da banco. Inoltre, PPL ha una joint venture con Allergan, leader nel settore dell'oftalmologia nel mercato indiano delle formulazioni. A ottobre 2020 PPL ha ricevuto dal Gruppo Carlyle il 20% degli investimenti per la crescita strategica.

Informazioni su Piramal Pharma Solutions:

Piramal Pharma Solutions (PPS) è un'azienda integrata di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) che offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end per l'intero ciclo di vita dei farmaci. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete integrata a livello globale di strutture in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una gamma completa di servizi, tra cui soluzioni per la ricerca farmaceutica, servizi di sviluppo di processi e prodotti farmaceutici, forniture per test clinici, fornitura commerciale di principi attivi e forme farmaceutiche finite. Offriamo inoltre servizi specializzati come lo sviluppo e la produzione di principi attivi altamente potenti, coniugati farmaco-anticorpo, riempimento/finitura sterile, prodotti e servizi peptidici, e farmaci solidi efficaci per via orale. PPS offre anche servizi di sviluppo e produzione per farmaci biologici, tra cui vaccini, terapie geniche e anticorpi monoclonali, resi possibili dall'investimento di Piramal Pharma Limited in Yapan Bio Private Limited. La nostra comprovata esperienza come fornitore di servizi fidato con esperienza in varie tecnologie ci rende un partner d'elezione per le aziende innovative e generiche in tutto il mondo.

Informazioni su Yapan Bio Pvt Ltd

Yapan Bio ha sede nella Genome Valley di Hyderabad, in India; vanta una lunga serie di successi nel settore della produzione farmaceutica conto terzi (CDMO) di farmaci biologici. Yapan fornisce lo sviluppo del processo, la scalabilità e la produzione conforme ai requisiti cGMP di vaccini e farmaci biologici/bioterapeutici, comprese le classi di prodotti ad alto contenimento (fino a BSL-2+), vaccini ricombinanti, vaccini RNA/DNA, terapie geniche, anticorpi monoclonali, proteine terapeutiche e altri farmaci biologici complessi. I fondatori di Yapan, Atin Tomar e Nirav Desai, vantano entrambi oltre 40 anni di esperienza combinata nel settore delle biotecnologie, a livello globale, specializzati nei settori dello sviluppo, della produzione e della commercializzazione di vaccini e farmaci biologici/bioterapeutici. Nel 2021 Piramal Pharma Solutions ha effettuato un investimento azionario in Yapan Bio, che consentirà all'azienda di attraversare la prossima fase di crescita.

Per ulteriori informazioni visitare: https://www.yapanbio.com | LinkedIn















