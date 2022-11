(Adnkronos) - Milano, 11 Novembre 2022. Quando si decide di installare delle nuove zanzariere in casa è opportuno accertarsi di scegliere delle schermature adeguate in base alle esigenze specifiche. A volte è difficile districarsi tra i numerosi modelli disponibili in commercio: vediamo quali sono i principali criteri per una scelta consapevole.

Quali sono le opzioni principali nel campo delle zanzariere?

Tra le tipologie di zanzariere disponibili in commercio quelle più scelte dal pubblico sono:

1. le zanzariere avvolgibili a rullo;

2. le zanzariere magnetiche;

3. le zanzariere scorrevoli.

Ogni tipologia presenta dei pregi o dei difetti: per scegliere una zanzariera occorre fare attenzione alla tipologia di apertura che si desidera, all’ambiente in cui dovrà essere installata e alla frequenza di passaggio.

Le zanzariere avvolgibili a rullo sono disponibili in misure fisse oppure possono essere realizzate su misura. Queste schermature si adattano a porte o finestre e la loro tecnologia le rende semplici da usare e mediamente economiche. Bisogna effettuare una scelta basata sulla qualità e prediligere i modelli dotati di apertura frenata che evitano scatti improvvisi e pericolosi. Lo svantaggio di questa zanzariera sta nel sistema di scorrimento spesso soggetto a rotture o inceppamenti.

Le zanzariere magnetiche rappresentano un’alternativa molto economica e dal fissaggio semplice e rapido. Queste schermature si attaccano con dei nastri adesivi e l’apertura è gestita da magneti che la richiudono dopo il passaggio. Queste zanzariere non sono adatte in zone dal passaggio frequente poiché rischiano di staccarsi in fretta se sollecitate spesso.

Le zanzariere scorrevoli rappresentano un’ottima soluzione dal punto di vista della sicurezza e della durevolezza nel tempo. Queste schermature non posseggono dei rulli come quelle avvolgibili e sono semplici da usare senza problemi di inceppamenti. In particolare sono molto apprezzate le zanzariere plissettate, facili da pulire e resistenti alle intemperie.

Come valutare la scelta della zanzariera?

Se da un lato la scelta della zanzariera è vincolata alla sua tipologia, dall’altro lato non bisogna dimenticare l’aspetto legato alla qualità.

L’installazione delle zanzariere risulta essere un vero investimento che andrebbe ammortizzato nel medio e lungo periodo.

È possibile usufruire di numerose detrazioni fiscali sull’acquisto e l’installazione di alcune tipologie di schermature definite “solari”. Le zanzariere di questo tipo possiedono una speciale rete metallizzata che fa rimbalzare i raggi solari e mantiene l’ambiente domestico più fresco. Le agevolazioni fiscali rendono l’investimento meno impattante e garantiscono una migliore impronta ecologica dovuta all’uso meno prolungato degli impianti di raffrescamento.

Oltre a ciò non bisogna dimenticare la qualità delle zanzariere: meglio scegliere schermature ben realizzate in modo da aumentare la loro durata negli anni.

La guida all’acquisto all’interno di un blog sulle zanzariere

I consigli appena visti rappresentano una piccola parte delle informazioni sulle zanzariere necessarie al fine di effettuare un acquisto con consapevolezza.

È molto complesso reperire le giuste notizie al fine di scegliere quale tipologia di schermatura acquistare, soprattutto se si intende usufruire dei bonus fiscali che seguono regole molto stringenti circa la rete da usare per la produzione della zanzariera.

Per raccogliere le informazioni più adatte è nato un portale sulle zanzariere che ha come obiettivo quello di aiutare ogni acquirente a comprendere nel dettaglio il funzionamento, i pregi e i difetti legati a ogni tipo di schermatura presente in commercio.

Il blog sulle zanzarierehttps://zanzariera.it/ è un luogo in cui vengono riunite le migliori informazioni sulle schermature come:

● metodi di installazione;

● consigli su pulizia e manutenzione;

● guide al montaggio, smontaggio e risoluzione dei problemi più comuni.

Questo portale sulle zanzariere offre ogni genere di informazione necessaria al fine di acquistare la zanzariera migliore e mantenerla funzionale nel corso degli anni.

