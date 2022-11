SHENZHEN, Cina, 3 novembre 2022 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), fornitore globale, leader di soluzioni tecnologiche per l'informazione e la comunicazione, ha annunciato oggi di essere stata insignita dei premi "Most Innovative Network Slicing Use Case" (Caso d'uso più innovativo dello slicing di rete) e "Most Innovative Private Network Project" (Progetto di rete privata più innovativo) in occasione dell'evento Network X 2022 tenutosi ad Amsterdam, nei Paesi Bassi.

China Mobile e la Fine Granularity Unit and Commercialization (FGU) del servizio SPN di ZTE si sono aggiudicate il premio "Most Innovative Network Slicing Use Case"

Il servizio di produzione per segmenti industriali e le sezioni di linea private di alta qualità richiedono larghezza di banda ridotta ma prestazioni elevate, necessitando quindi di latenza deterministica, isolamento rigido e trasporto ad alta affidabilità. Tuttavia, l'Ethernet tradizionale che si avvale di trasmissioni best effort non è in grado di soddisfare queste richieste.

Dalla collaborazione tra China Mobile e ZTE è nata la proposta del servizio SPN (Slicing Packet Network), che ha portato a introdurre per la prima volta l'hard slicing gerarchico in Ethernet. Con la riduzione della granularità da 5 Gbps a 10 Mbps, il servizio SPN supporta la compatibilità progressiva oltre a una pipe di trasporto scalabile a granularità fine. Al contempo, si lega ai servizi MPLS VPN e SRv6 per garantire l'azzeramento della perdita di pacchetti end-to-end, fornendo trasmissioni con latenza deterministica e isolamento fisico a livello di circuito così da costruire una rete unica per scopi diversi. Questa rete fornisce un trasporto di servizi differenziato con larghezza di banda flessibile, isolamento fisico e latenza deterministica per le reti private 5G e le linee private aziendali.

ZTE, China Mobile e la soluzione 5G TSN end-to-end di NR Electric per reti verdi vincono il premio "Most Innovative Private Network Project"

Nel settore delle reti elettriche, un uso efficiente di nuove energie pulite, tra cui eolica e solare, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi ecologici e di riduzione delle emissioni di carbonio. Tuttavia, l'energia eolica e l'energia solare sono instabili, oltre che soggette alle condizioni atmosferiche. Richiedono misurazioni accurate, controllo e interazione in tempo reale. Il meccanismo di rete mobile convenzionale non è in grado di soddisfare i rigorosi requisiti di rete del settore dell'energia.

ZTE ha quindi lanciato la soluzione Time Promised Communication (TPC), che integra un controllo preciso del 5G TSN/5G LAN/URLLC/SLA relativo alle reti sensibili al tempo, come definito da 3GPP Release 16. La soluzione TPC combina software e hardware per risolvere in modo efficace la latenza e il jitter di rete causati dai conflitti di traffico e dalle interferenze nelle comunicazioni. È combinata con la tecnologia slicing per ridurre la latenza 5G end-to-end, che garantisce la determinazione della rete di comunicazione. Al posto di cavi ottici, la soluzione TPC consente un accesso flessibile all'ultimo miglio, riducendo notevolmente i costi di costruzione delle reti di comunicazione. Accelera l'impiego di nuove forme di energia come quella solare ed eolica, e aiuta il settore energetico a raggiungere obiettivi strategici come il picco di emissioni e la neutralità carbonica.

Il Network X Awards 2022 è organizzato da Informa, un gruppo leader nel settore degli eventi internazionali, dei servizi digitali e delle conoscenze accademiche, al fine di riconoscere i risultati, l'innovazione e l'eccellenza in tutto il settore delle telecomunicazioni. Quest'anno Network X combina 5G World, BBWF (Broadband World Forum) e il recentissimo Telco Cloud, per riunire i mercati della telefonia fissa e mobile in un unico luogo.

