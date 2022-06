(Adnkronos) - Promosso dall’Università di Firenze con il coinvolgimento dei cittadini un progetto che mira alla tutela delle farfalle. Si chiama 'Unveiling' e parte dalla considerazione che non tutte le farfalle europee, a parità di rischio di estinzione, godono della stessa forma di tutela. Ad essere privilegiate - secondo i ricercatori di UNIFI - sembrerebbero essere le più belle, mentre tutte hanno bisogno di protezione. Votando sul sito del progetto quella che per noi è la farfalla più bella si potrà contribuire a cambiare questa percezione e a migliorare le prospettive di conservazione delle specie meno appariscenti, al di là di quello che appare essere un "pregiudizio estetico".

