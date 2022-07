(Adnkronos) - NEWBrew, birra con un retrogusto morbido e tostato, simile al miele, è nata a Singapore. Il birrificio artigianale Brewerkz ha deciso di sperimentare la produzione di una specifica birra bionda utilizzando le acque di scarico filtrate. L'area di Singapore ha un problema generale di mancanza d'acqua. Per questo nel 2003 è stato avviato un programma governativo per trattare le acque. L'acqua di scarico attraversa varie fasi di purificazione, tra cui un passaggio di microfiltraggio e un processo con raggi ultravioletti che garantisce l'eliminazione di batteri, virus e particelle.

