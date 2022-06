(Adnkronos) - Inaugurata ieri sera a Torino la XXXVII edizione dei Giochi Nazionali Special Olympics 2022, la manifestazione sportiva più coinvolgente dedicata a persone con disabilità intellettive mai realizzata in Italia con 3000 Atleti, 20 discipline sportive, 1300 volontari, 420 delegati accompagnatori, 520 tecnici e 1400 familiari. Numerosi gli ospiti della cerimonia di apertura, aperta dalla sfilata delle delegazioni, festeggiati anche dall'illuminazione - proprio in concomitanza con la Giornata Nazionale dello sport - della Mole Antonelliana e del ponte sul Po con il colore rosso e il logo Special Olympics. Da oggi protagonisti assoluti gli atleti, sotto lo slogan #TORniamoINcampO.

