(Adnkronos) - Sarà battuto all’asta un orologio appartenuto a uno dei più grandi poeti italiani di sempre: Giuseppe Ungaretti. Si tratta di un Patek Philippe del 1920 da taschino, con cassa rotonda in oro 18 carati, quadrante in smalto bianco, numeri romani dipinti e movimento a carica manuale. Il prezioso orologio andrà all’asta il prossimo 16 giugno da Finarte a Roma con una stima di partenza che si aggira tra i 4.000 e 6.000 euro, insieme alla dichiarazione olografa di autenticità firmata dal genero del grande poeta.

