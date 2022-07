(Adnkronos) - I meteorologi del Colorado hanno dichiarato di prevedere 10 uragani per la stagione 2022, di cui cinque dovrebbero essere importanti con venti sostenuti superiori a 179 km/h. Un fattore che influenza le previsioni è il riscaldamento climatico che scalda le acque dell'Atlantico, che diventano poi fonte di energia per gli uragani. Infatti le previsioni sono ben al di sopra della media degli ultimi 30 anni. Nell'Atlantico tra il 1991 e il 2020 la media è stata di sette uragani, ma negli ultimi anni il trend si sta assetando sui 10 uragani stagionali. Un ulteriore sintomo di un clima che sta cambiando.

