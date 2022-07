(Adnkronos) - Il governo portoghese ha dichiarato lo stato di allerta per otto giorni a causa dell'aumento del rischio di incendi boschivi, mentre il paese, colpito dalla siccità, si prepara ad affrontare un'ondata di calore con temperature che raggiungeranno i 43 gradi Celsius. Le ondate di calore e la siccità non sono rare in Portogallo, e scienziati del clima confermano che, a causa del riscaldamento globale, tutta l'Europa meridionale affronterà con sempre maggiore frequenza temperature più alte e precipitazioni più scarse.

Warning: getimagesize(https:): failed to open stream: No such file or directory in /home/vini/domains/trend-online.com/production/mvc/templates/archive/article/index.inc on line 506