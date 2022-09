(Adnkronos) - Gli incendi nella foresta amazzonica brasiliana hanno subito un'impennata a settembre, rendendolo già ora il mese peggiore in oltre un decennio, come riportano i dati ufficiali. L'agenzia nazionale di ricerca spaziale INPE ha riportato 36.850 allarmi per incendi nella regione fino a questo mese, un aumento del 120% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso e il peggior dato mensile registrato dal settembre 2010. Il totale degli allarmi per gli incendi di quest'anno è salito a 82.872, superando i 75.090 registrati in tutto il 2021.

