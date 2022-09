(Adnkronos) - Le temperature elevate e le precipitazioni hanno indebolito le pareti di un ghiacciaio causandone il distacco: è accadito nel parco nazionale di Queulat nella Patagonia cilena. In un video diventato virale, si vede il ghiacciaio, che si trova in cima a un dirupo di 200 metri, staccarsi, facendo precipitare migliaia di tonnellate di acqua e ghiaccio. Gli scienziati sostengono che le ondate di calore sono la causa di questi fenomeni, sempre più numerosi a causa dei cambiamenti climatici causati dall'uomo.

Warning: getimagesize(https:): failed to open stream: No such file or directory in /home/vini/domains/trend-online.com/production/mvc/templates/archive/article/index.inc on line 506