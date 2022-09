(Adnkronos) - Le imprese dei paesi del G7 non stanno raggiungendo gli obiettivi dell'Accordo sul clima di Parigi. E’ quanto emerge da uno studio della ONG “Carbon Disclosure Project”. Nell'ambito dell'accordo globale di Parigi del 2015, i Paesi del G7 hanno concordato di ridurre le emissioni di gas serra per limitare il riscaldamento globale sotto i 2 °C, ma le emissioni delle aziende dei paesi del G7 si attestano complessivamente su una traiettoria che porterà a un riscaldamento di 2,7°C.

