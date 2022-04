(Adnkronos) - Una delle tante emergenze “invisibili” connesse al conflitto russo-ucraino è quella della tutela degli animali, in particolare, soprattutto per le difficoltà tecniche legate alle operazioni di salvataggio, di quelli marini. Per questo con un comunicato il Delfinario Nemo di Kharkiv ha voluto ringraziare chi si è adoperato per salvare gli animali delle vasche del parco: “Grazie al vostro sostegno, la maggior parte degli animali marini è stata finalmente evacuata". I delfini di Kharkiv, dopo settimane di stress dovuto all’incessante fragore delle esplosioni, versavano infatti in condizioni psicofisiche molto delicate. Gli animali sono stati trasferiti presso l’acquario di Odessa, dove i responsabili sperano possano trovare una maggiore e definitiva tranquillità.

AdnKronos

Adnkronos è un’agenzia di stampa con sede a Roma, nata nel 1963. Rappresenta un multicanale di informazione e comunicazione italiana, che ha avuto il pregio di ricevere tre riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha ottenuto l’esclusiva per l’Italia di “Washington Post” e “Los Angeles Times”. L’anno seguente diviene la prima agenzia al mondo in grado di diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute, ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità internazionale.