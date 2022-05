Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Resta sempre informato con Gme App. Il Gestore dei Mercati Energetici mette a disposizione con un nuovo strumento di facile accesso, i suoi dati giornalieri più rilevanti, prezzi e volumi, relativi ai Mercati Elettrici, Mercati del Gas e Mercati Ambientali. Gme App sarà focalizzata su dati fondamentali ed essenziali, rappresentati in maniera fruibile, navigabile e dinamica. A tale scopo le informazioni sono state opportunamente sintetizzate e aggregate, così da garantirne la diffusione, in maniera omogenea e con la massima trasparenza, alla ampia platea di utenti che, nel tempo e a vario titolo, ha mostrato interesse verso i dati del Gme. L’App, gratuita ed utilizzabile da tutti senza autenticazione, nella sua prima release, considererà i seguenti mercati, sempre a portata di mano: M. Elettrico: Mgp + Mi; M gas: Mgp + Mi + Mgs; M. Ambientale: Mtee + Mgo. Maggiori informazioni nella sezione dedicata del Sito Istituzionale, ove è altresì disponibile un breve video di presentazione. La nuova applicazione è disponibile gratuitamente su Google Store per dispositivi Android e Apple Store per dispositivi Ios.

