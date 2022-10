(Adnkronos) - Secondo uno studio, la siccità che quest'estate ha colpito tre continenti, prosciugando ampie aree di Europa, Stati Uniti e Cina, è 20 volte più probabile a causa dei cambiamenti climatici. I ricercatori della World Weather Attribution, un gruppo di scienziati di tutto il mondo che studia il legame tra fenomeni meteorologici estremi e cambiamenti climatici, affermano che questo tipo di siccità si verificherebbe solo una volta ogni 400 anni nell'emisfero settentrionale, se non fosse per i cambiamenti climatici causati dall'uomo. Ora si aspettano invece che queste condizioni si ripetano ogni 20 anni

Warning: getimagesize(https:): failed to open stream: No such file or directory in /home/vini/domains/trend-online.com/production/mvc/templates/archive/article/index.inc on line 506