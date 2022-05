(Adnkronos) - Fa il pieno di incassi, nel primo weekend di apertura, 'Top Gun: Maverick' in cui Tom Cruise torna a vestire i panni del pilota Pete "Maverick" Mitchell, 36 anni dopo il primo capitolo. Negli Stati Uniti ha incassato 134 milioni di dollari da un numero record di 4.732 sale. Top Gun: Maverick" è il debutto di maggior incasso nei 40 anni di carriera di Cruise e il primo a superare i 100 milioni di dollari nel weekend di apertura, battendo il record precedente di "La guerra dei mondi" che nel 2005 aveva aperto con 64 milioni di dollari. E con Top Gun decolla anche il box office italiano. Oltre 4 milioni di euro gli incassi, che lo porta a essere il secondo miglior risultato dell'anno nel weekend di apertura superando The Batman,

Warning: getimagesize(https:): failed to open stream: No such file or directory in /home/vini/domains/trend-online.com/production/mvc/templates/archive/article/index.inc on line 506