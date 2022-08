(Adnkronos) - L'Unione europea solleciterà le maggiori economie mondiali a migliorare i loro obiettivi di lotta al cambiamento climatico in vista della COP27. Infatti, nonostante una serie di nuovi impegni sulla riduzione delle emissioni annunciati dai Paesi, durate il vertice sul clima COP26 dello scorso anno, "l'azione globale per il clima rimane insufficiente", è quanto ha dichiarato l'UE in una bozza del mandato negoziale per il vertice COP27, che si terrà a Sharm El Sheikh, in Egitto, a novembre. Durante il vertice, che seguirà per molti ad un'estate di devastante siccità, si riuniranno i rappresentanti di quasi 200 Paesi.