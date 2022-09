(Adnkronos) - Quando a gennaio un vulcano sottomarino ha eruttato a Tonga, la sua esplosione acquosa è stata enorme e insolita. Il vulcano, noto come Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, ha sparato milioni di tonnellate di vapore acqueo nell'atmosfera, tanto che i ricercatori stimano che l'eruzione abbia aumentato la quantità di acqua nella stratosfera - il secondo strato dell'atmosfera - di circa il 5%. Ora gli scienziati stanno cercando di capire come tutta quest'acqua possa influire sull'atmosfera e se possa riscaldare la superficie terrestre nei prossimi anni.

