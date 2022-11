(Adnkronos) - Secondo un rapporto dell'UNESCO, alcuni dei ghiacciai più famosi del mondo, tra cui quelli delle Dolomiti in Italia, dei parchi Yosemite e Yellowstone negli Stati Uniti e del Monte Kilimanjaro in Tanzania, scompariranno entro il 2050 a causa del riscaldamento globale. L'agenzia culturale delle Nazioni Unite UNESCO monitora circa 18.600 ghiacciai e ha dichiarato che un terzo di essi è destinato a scomparire entro il 2050. Mentre il resto può essere salvato mantenendo l'aumento della temperatura globale al di sotto di 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali.

