(Adnkronos) - Dopo oltre quarant'anni i rinoceronti stanno tornando a popolare le terre selvagge del Mozambico. Un gruppo di ranger ha catturato, sedato e trasferito per oltre 1.600 km dei rinoceronti bianchi e neri dal Sud Africa sino al Parco Nazionale Zinave in Mozambico, che conta oltre 400.000 ettari e più di 2.300 altri animali reintrodotti. Il gruppo di conservazione Peace Parks Foundation (PPF), che sta conducendo l'operazione, mira a trasferire oltre 40 rinoceronti in Mozambico nel corso dei prossimi due anni.

