(Adnkronos) - Oggi è la Giornata mondiale dell’elefante. Sebbene la specie sia minacciata da bracconaggio e perdita di habitat, è possibile arrestarne il declino. Una possibile soluzione arriva dalle università di Bath, Oxford e Twente. I ricercatori tra l'Inghilterra e i Paesi Bassi hanno brevettato un algoritmo che permette a un satellite di effettuare in breve tempo la scansione di ampi territori, raccogliendo così materiale fotografico. Questa nuova tecnologia aiuta da un lato a migliorare il monitoraggio e i censimenti, e dall’altro è un utile strumento per intercettare i bracconieri.

