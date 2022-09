(Adnkronos) - Per quanto grave possa essere la fuoriuscita di metano dalla rottura delle condutture sul fondo del Mar Baltico, in tutto il mondo si verificano spesso episodi allarmanti di emissioni massicce di metano. Gli scienziati del clima hanno scoperto che le emissioni di gas dell'industria dei combustibili sono di gran lunga peggiori di quanto dichiarato dalle aziende, almeno il doppio. Un dato importante, perché il gas naturale è composto da metano, tra i maggiori colpevoli del surriscaldamento globale.

