(Adnkronos) - Questa estate l'Europa ha battuto i record precedenti di temperatura, con lunghi periodi soleggiati che hanno causato condizioni di caldo torrido e siccità in gran parte del continente. La conferma arriva dalla Commissione europea, che ha dichiarato che le temperature medie da giugno ad agosto sono state di 0,4 gradi Celsius più alte quest'anno rispetto al precedente record stabilito soltanto l'anno scorso. Nel solo mese di agosto, il precedente record mensile del 2018 è stato superato di 0,8 C. Segno di un cambiamento climatico ormai inesorabile.

