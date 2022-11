(Adnkronos) - Poiché il cambiamento climatico influisce sulla produzione dello zafferano nel Kashmir indiano, gli agricoltori stanno passando a una tecnica in gran parte nuova per produrre una delle spezie più costose al mondo: la coltivazione indoor. L'economia locale è principalmente agricola e i cambiamenti climatici, il riscaldamento delle temperature e l'irregolarità delle precipitazioni hanno portato a una minore produzione. I cambiamenti hanno anche avuto un impatto sulle centinaia di ghiacciai della regione, riducendoli rapidamente e ostacolando a loro volta i modelli agricoli tradizionali.

