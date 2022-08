(Adnkronos) - Il ruolo delle api per il funzionamento del nostro ecosistema, grazie all’impollinazione, è decisivo ma ignorato dai più. Se le api si estinguessero, infatti, dovremmo cambiare totalmente le nostre abitudini alimentari. Il cambiamento climatico accelera la crisi e ha addirittura contribuito al mutamento fisico-genetico delle creature, con l’emergere sempre più frequente di forme frastagliate ed asimmetriche. Lo confermano due articoli recentemente pubblicati sul “Journal of Animal Ecology” e coordinati dall’Università del Suffolk (UK).

