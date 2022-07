(Adnkronos) - Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta valutando la possibilità di dichiarare un'emergenza climatica nazionale già da questa settimana. E’ quanto anticipa il Washington Post che a sua volte cita fonti vicine al presidente. La mossa arriverebbe dopo che due senatori democratici hanno esortato Biden a dichiarare un'emergenza climatica, in modo da poter utilizzare il Defense Production Act per aumentare la produzione di un'ampia gamma di prodotti e sistemi di energia rinnovabile, tra cui i pannelli solari.

