(Adnkronos) - Secondo uno studio, il rapido scioglimento della calotta glaciale della Groenlandia finirà per innalzare il livello globale del mare di almeno 27 centimetri, più del doppio di quanto previsto in precedenza. Questo a causa di qualcosa che potrebbe essere chiamato “ghiaccio zombie”. Si tratta di ghiaccio condannato che, pur essendo ancora attaccato ad aree di ghiaccio più spesse, non viene più rifornito dai ghiacciai principali che ora ricevono meno neve. Senza rifornimento, il ghiaccio è condannato a sciogliersi a causa dei cambiamenti climatici ed inevitabilmente alzerà il livello dei mari.

