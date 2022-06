Roma, 7 giu. (Adnkronos) - Dall'8 giugno al 22 luglio sono aperte le candidature a Good Food Makers, acceleratore globale per startup Ag-tech e Food-tech che con le loro idee plasmeranno il futuro, più sostenibile, dell’alimentare. Barilla rinnova e rafforza così il suo impegno per l’innovazione nel food.

Le idee innovative ricercate per l’edizione 2022 vertono su quattro ambiti: AgroTech, soluzioni innovative per migliorare le pratiche agronomiche e la gestione della qualità e della sicurezza alimentare (per esempio, robotica, droni, sistemi di monitoraggio, intelligenza digitale, analisi dei dati Ai, ecc...); Prodotto e servizio, soluzioni per 'premiumizzare' l’esperienza del delivery di pasta box; Produzione sostenibile, utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale per ridurre i consumi energetici; Innovazione tecnologica, con focus sull’essiccazione della pasta e la cottura dei prodotti da forno, per migliorare efficienza, qualità e/o fornire nuove caratteristiche sensoriali.

Giunto ormai alla sua quarta edizione, Good Food Makers nasce per supportare gli innovatori del food e catalizzare lo sviluppo di nuove soluzioni alimentari sostenibili. Prevede un programma di otto settimane, in cui le startup lavorano fianco a fianco con i top manager Barilla per sviluppare e testare insieme nuove idee. Per sostenere questo percorso condiviso di crescita, alle quattro startup selezionate andranno 10mila dollari a supporto del progetto da realizzare durante il programma di accelerazione e l’opportunità di costruire future collaborazioni con il Gruppo Barilla.

E da quest’anno Good Food Makers si avvale della collaborazione di Plug And Play, piattaforma di open innovation con una rete di 45mila startup, oltre 500 aziende leader a livello mondiale e centinaia di società di venture capital, università e agenzie governative. Dal momento del lancio nel 2017 ad oggi, il Food&Beverage Program di Plug And Play ha accelerato oltre 200 startup a livello globale.

“Siamo molto felici di dare il via alla quarta edizione di Good Food Makers, il programma per startup da tutto il mondo che abbiamo sviluppato in Barilla con lo scopo di connettere le sfide strategiche dei nostri teams con realtà innovative che condividono i nostri obiettivi - dichiara Claudia Berti, Barilla Global Open Innovation Senior manager - Da quest’anno possiamo contare sulla partnership con Plug Play che rafforzerà ulteriormente la nostra capacità di raggiungere le migliori startup del mondo AgTech e FoodTech”.

"Fin dal momento in cui Plug And Play è sbarcato in Italia nel 2019 con il primo programma di Open Innovation dedicato al Food&Beverage al di fuori della Silicon Valley, l’eccellenza di questo comparto è sempre stata tra i nostri principali driver di sviluppo - dichiara Andrea Zorzetto, Managing Partner di Plug and Play Italy - Il nostro obiettivo è far dialogare in modo proficuo le più grandi aziende alimentari del mondo con le startup che stanno rivoluzionando il settore. Siamo quindi estremamente contenti di siglare una partnership con uno dei brand più iconici dell’alimentazione italiana, che ci aiuterà a connettere in modo ancora più forte Plug and Play Italy con tutti i Paesi del mondo all’interno dei quali siamo attivi”.