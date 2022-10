(Adnkronos) - Il declino della balena franca nordatlantica è rallentato lo scorso anno, con la perdita di circa il 2% della popolazione, ma gli scienziati avvertono che l'animale si trova ancora in pericolo. La sua popolazione era di 480 esemplari nel 2010 ed è diminuita di oltre il 25% nei dieci anni successivi. Il North Atlantic Right Whale Consortium, un gruppo di esperti di questa specie, ha dichiarato che la popolazione è scesa a 340 esemplari nel 2022. Le balene sono vulnerabili alle collisioni con le navi, all'impigliamento negli attrezzi da pesca, e negli ultimi anni soffrono di una scarsa riproduzione e di un'elevata mortalità.

