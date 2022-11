(Adnkronos) - Il Mediterraneo, è il mare che si sta riscaldando più rapidamente al mondo, con un aumento delle temperature di circa il 20% rispetto alla media globale degli oceani. Il rapido riscaldamento è dovuto in parte al fatto che è un bacino relativamente poco profondo e con soltanto un piccolo collegamento tra il mare e l'Oceano Atlantico a ovest, circostanza che limita la fuoriuscita di acqua calda. I dati mostrano che la temperatura complessiva dell'acqua è ora più alta in media di 0,4°C rispetto a 30 anni fa e questo fenomeno rischia di avere un impatto devastante sull’ecosistema del Mediteranneo.

