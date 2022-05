Roma, 2 mag. (Adnkronos) - Nell’universo dei collezionisti esiste una vera e propria comunità di fan che colleziona in giro per il mondo le Pin di Hard Rock Cafe, le celebri spillette che ritraggono mostri sacri del rock, i monumenti più famosi al mondo, o quelle pensate e disegnate per le campagne benefiche, gli eventi speciali o gli anniversari del celebre brand internazionale. Per la prima volta in Italia un gruppo di questi collezionisti provenienti da alcuni paesi europei Austria, Germania, Olanda, Spagna e anche italiani si ritroveranno dal 6 all’8 maggio nei tre cafe di Roma, Firenze e Venezia per un fine settimana all’insegna del primo “PinTour Italy” organizzato da Hard Rock Cafe Italia.

Dopo la prima tappa nel cafe di Via Veneto a Roma, dove è previsto a partire dalle 18.00 un toga party, il tour partirà il giorno successivo alla volta del cafe fiorentino di Piazza della Repubblica, dove a partire dalle 12.00 lo scambio di Pin e la corsa ad accaparrarsi curiosi cimeli legati al mondo Hard Rock entrerà nel vivo, per poi ripartire domenica 8 maggio per Venezia e chiudersi con un nuovo bottino di spillette. Oggi le Pin Hard Rock sono considerate, soprattutto all’estero, tra gli oggetti più interessanti e trendy del collezionismo contemporaneo, sono davvero tante le varietà di pin targate Hard Rock Cafe presenti sul mercato e alcune di queste si fanno molto desiderare per la loro rarità. C’è chi ci riempie il cappellino, chi le appunta sullo zaino, o chi come i ragazzi dello staff degli Hard Rock Cafe di tutto il mondo le porta sulla divisa come un indelebile segno distintivo.

Non solo passione e collezionismo. Gli Hard Rock Cafe italiani, non dimenticano anche in queste occasioni la filosofia del brand fortemente legata alla charity e al sostegno di realtà benefiche del territorio. E così, durante le tre giornate del “PinTour Italy”, verranno raccolte donazioni a favore di Fondazione Abio Italia Onlus, l’ente nazionale coordinatore delle Associazioni Abio che in tutta Italia (5.000 volontari attivi in oltre 200 reparti), dal 1978, assicurano ai più piccoli il diritto al gioco in ospedale e lavorano affinché le strutture ospedaliere siano “all’Altezza dei Bambini”.

Il ricavato degli eventi verrà devoluto a favore delle iniziative che ABIO porta avanti su tutto il territorio italiano per prendersi cura dei bambini ospedalizzati e delle loro famiglie con progetti di accoglienza, formazione e tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti in ospedale.

Tra gli oggetti più insoliti collezionati negli anni dagli appassionati del mondo di Hard Rock vi sono maniglie delle porte appartenute ai locali, il baldacchino della terrazza di uno dei Cafe di Londra, sgabelli da bar e nientemeno che il codino di un manager del cafe di Madrid donato per una raccolta fondi. Tra i cultori del brand molti sono quelli che amano ricreare nelle proprie case angoli bar in stile Hard Rock utilizzando oggetti autentici appartenuti ai locali. Per i collezionisti di pin quelle più ricercate sono quelle legate agli anniversari dei singoli cafe prodotte in edizione limitata, tra le spille con più valore vi sono quelle poi quelle legate al Grand Opening di ogni locale o quelle di luoghi più insoliti come il Nepal o Iguazu.