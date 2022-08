(Adnkronos) - Secondo il Met Office, l'ente per le previsioni climatiche nazionale britannico, l'Inghilterra vivrà estati più lunghe e più secche nel corso del prossimo decennio, che quasi sicuramente peggioreranno il rischio di mancanza d’acqua. Infatti nelle ultime settimane, ampie zone dell'Inghilterra sono state dichiarate in stato di siccità e un'ondata di caldo europeo da record ha portato le infrastrutture del Paese al limite, mostrando in modo più concreto che mai l’impatto dei cambiamenti climatici causati dall’uomo.

Warning: getimagesize(https:): failed to open stream: No such file or directory in /home/vini/domains/trend-online.com/production/mvc/templates/archive/article/index.inc on line 506