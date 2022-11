(Adnkronos) - Il Messico non fa abbastanza per proteggere la propria fauna selvatica. E’ quanto emerge da un report pubblicato dal Center for Biological Diversity, che sottolinea la mancanza di sanzioni e di volontà politica. Infatti nonostante siano protetti dalla legge, animali come tucani, scimmie, orsi e giaguari vengono apertamente e sempre più spesso venduti sui social media come Facebook e Instagram. Il Messico è uno dei Paesi con più biodiversità al mondo, in quanto ospita una quota tra il 10% e il 12% delle specie conosciute al livello globale.