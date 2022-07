(Adnkronos) - Dopo aver osservato per anni l'accumulo di rifiuti tra le mangrovie delle Florida Keys, al largo di Miami, sua città natale, Andrew Otazo ha iniziato a portare via da solo la spazzatura, per sensibilizzare l'opinione pubblica su un ecosistema che frequenta da quando era adolescente. Negli ultimi cinque anni, Otazo ha così rimosso oltre 10 tonnellate di rifiuti dalle isole e dalle acque circostanti, arrivando ad autodefinirsi "raccoglitore dilettante di rifiuti".

