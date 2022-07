(Adnkronos) - L’ autorevole Istituto scientifico polacco per la Conservazione della Natura ha classificato i gatti domestici come "specie aliena invasiva". Non è una novità che il gatto con cui condividiamo la casa rappresenti in realtà uno dei predatori più efficienti in natura; in alcuni paesi, in Australia per esempio, i felini domestici hanno messo a dura prova la biodiversità, sterminando intere specie tra uccelli, serpenti e insetti. Secondo le stime dei ricercatori polacchi, i gatti locali uccidono ogni anno almeno 140 milioni di uccelli. Per questo l’istituto consiglia a tutti i proprietari di limitare il tempo in cui il felino viene lasciato all'esterno.