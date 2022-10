(Adnkronos) - Il settore delle energie rinnovabili in India è in piena espansione: si prevede che il Paese produrrà da 35 a 40 gigawatt di energia rinnovabile in più all'anno fino al 2030, sufficienti ad alimentare fino a 30 milioni di case in più ogni anno. L'Istituto per l'Economia dell'Energia e l'Analisi Finanziaria ha stimato che l'India, il terzo Paese consumatore di energia al mondo, raggiungerà 405 gigawatt di capacità di energia rinnovabile entro il 2030. Se le previsioni saranno rispettate, sarà superato l'obiettivo del governo di produrre il 50% dell'elettricità da fonti non fossili entro la fine del decennio.