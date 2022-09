(Adnkronos) - La deforestazione nell'Amazzonia colombiana è aumentata di 52.460 ettari nella prima metà dell'anno e potrebbe aumentare di quasi l'11% nel 2022, secondo le stime del ministero dell'Ambiente. L'anno scorso la deforestazione totale in Colombia ha raggiunto 174.103 ettari, di cui circa due terzi fanno parte della foresta pluviale. La conservazione dell'Amazzonia, la più grande foresta di questo tipo al mondo, è considerata di vitale importanza per frenare gli effetti del cambiamento climatico, grazie alla grande quantità di gas serra che assorbe.

