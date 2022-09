(Adnkronos) - Secondo l'agenzia di rating Moody's Investors Service, l'America Latina deve far fronte ai rischi sempre più frequenti legati al cambiamento climatico. I pericoli includono l'innalzamento del livello del mare, incendi senza precedenti, siccità, inondazioni e condizioni meteorologiche estreme. In Brasile i cambiamenti climatici minacciano la perdita di raccolti e di produttività, mentre in Argentina le variazioni delle precipitazioni, le ondate di calore e la siccità stanno sconvolgendo la produzione e il commercio di cereali.

Warning: getimagesize(https:): failed to open stream: No such file or directory in /home/vini/domains/trend-online.com/production/mvc/templates/archive/article/index.inc on line 506